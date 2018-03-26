İHA'nın haberine Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu belirten manken Merve Akkanat, "Türkiye'nin seçkin isimlerinden oluşan jüri karşısında kraliçe seçilmekten dolayı çok mutluyum. Top Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğimden dolayı gururluyum. Önümüzdeki süreçte bir oyunculuk ya da sunuculuk kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda hedeflediğim yerde olduğum için bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorum. Sadece modellik ve mankenlik kariyerimi devam ettireceğim" dedi.





Merve Akkanat'ın fotoğrafları



















Merve Akkanat'ın fotoğrafları



Akkanat, " Yunanistan'da 30 Mart'ta yapılacak Atina Moda Haftası'ndan teklif almıştım. Fakat son zamanlarda Yunanistan'ın ülkemize karşı tutumlarından dolayı bu teklifi reddettim. Yunanistan haddini bilmeli. Çünkü biz Osmanlı torunlarıyız. Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz" şeklinde konuştu.

SÖZLERİ YUNAN MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Hürriyet'te yer alan detaya göre; Yunan medyası ise genç mankenin bu açıklamasını, “Türk manken Yunanistan’ı Osmanlı tokadı ile tehdit etti”, “İnanılmaz tahrik”, ile duyurdu.