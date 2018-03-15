Bilgi güvenliği araştırması ve danışmanlık rehberi Info Security Products Guide'ın organize ettiği ve bu yıl 14.'sü düzenlenen Global Excellence Awards'da Logsign, Security Information Event Management kategorisinde "Silver Winner" ödülünü kazandı.

Bu prestijli küresel ödülü, Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümleriyle kazanan Logsign, log yönetimi, güvenlik analizleri ve regülasyonlara uyumluluğu tek bir platformda sunan Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) çözümü olarak hizmet sunuyor. Çalışmalarını Güvenlik Zekası ve SOC çözümleri üzerine yoğunlaştıran Logsign, aktif olarak 500’den fazla orta ve büyük ölçekli firma ve devlet kurumuna hizmet veriyor.