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SILA ŞAHİN KİMDİR?

Sıla Şahin , 1985 yılında Berlin'de d oğdu. Türk kökenli Alman aktris ve fotomodeldir. Almanya'da tanınmasına en büyük katkısı olan işi Ayla Özgül adı ile Alman televizyon dizisi ol an Gute Zeiten'da rol almasıydı.Sıla Şahin'in babası da bir aktördür.Şahin 2011 yılının Mayıs ayında ünlü Playboy dergisinin Alman edisyonuna nü pozlar verdi ve kapak kızı oldu. Böylelikle Şahin, derginin kapağında yer alan ilk Türk-Alman kadın oldu.