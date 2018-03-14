Akay, 25 yıl önce yine TRT ekranlarında giydiği ay yıldızlı elbisesinin bir benzeri ile sevenleriyle buluşacak. Müşerref Akay’ın ilk konuğu ‘Azerbaycan’ın Tarkan’ı’ Faik Agayev oldu.



Konuk edeceği sanatçılarla Türk ve Azeri şarkıları söylemenin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı hayalindeki proje olduğunu açıklayan Akay, “Azerbaycan, 10 yıldır en çok konser verdiğim, yılda bir ay kaldığım kardeş ülke. Azeri dostlarımı ağırlayıp, birlikte şarkı söyleyeceğiz” dedi.



“Aziz Dostlar” Her Perşembe Trt Müzik’te!

Bu Konu İle İlgili Haberler