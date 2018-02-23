Türk savaş pilotları operasyonlara böyle hazırlanıyor

Türkiye, hem Kuzey Irak’taki terör unsurlarına hem de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’e yönelik hava operasyonlarını sürdürürken, Genelkurmay Başkanlığı Youtube üzerinden bir video paylaştı. “Muharip Uçakların Alarm Reaksiyon Görev Hazırlığı ve İcrası” başlıklı videoda, F-16 uçaklarının ve savaş pilotlarının operasyona nasıl hazırlandıkları gösterildi. Video, “Scramble (alarm reaksiyonu) Saat: 03:20 Yer: Diyarbakır” yazısı ile başlıyor.

Pilotlar, jetlere bombaları öptükten sonra yüklüyor

Gazete Habertürk'ün haberine göre videoda, F-16 savaş uçakları ile icra edilen operasyonlar tüm aşamalarıyla gösteriliyor. Görüntülerde, terörle mücadelede stratejik öneme sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda alarm reaksiyonu nöbeti tutan savaş pilotlarının, sabahın ilk saatlerinde alarm verilmesi üzerine uçuş hazırlıkları yansıtılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri personelinin pilotlara görev emrini iletmesinin ardından, jetlerin son kontrolleri gerçekleştiriliyor. Kalkış izni sonrası uçaklar tam yüklü havalanarak emir doğrultusunda belirlenen hedefleri imha ediyor. Hedefi dakikalar içinde tam isabetle imha eden jetler, emniyetle üslerine dönüyor.

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