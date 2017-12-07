İHA’nın haberine göre, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" etkinlikleri kapsamında organize ettiği programda filmin başrollerini paylaşan usta oyuncular Fatma Girik ve İzzet Günay yıllar sonra bir araya gelecekler.

"Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla" adlı etkinlikte, filme gönderme yapılarak kişi başı 250 kuruş ücretli, Taksim-Emirgan dolmuş durağı da, klasik araçlara dama ve taksimetre takılarak canlandırılacak. Aynı zamanda filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses'e ait unutulmaz "Şoför Nebahat" şarkısı eşliğinde, canlandırılan dolmuş durağında kesilecek pastayla Fatma Girik'in hem Yeşilçam'daki 60'ıncı yılı ve hem de 75'inci yaş günü kutlanacak.



Etkinlikte, "Şoför Nebahat" adlı parçayı, döneminde Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren müzisyen Feridun Güçlü, aynı parçayı akordeonuyla, yarım asır sonra yeniden seslendirecek.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek programda, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ve filmin 1960'lı yıllarda çekilen ilk serisinin başrol oyuncusu Sezer Sezin de anılacak.



1970 yılında Süreyya Duru'nun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Şoför Nebahat" filminde Fatma Girik, babasından kalan taksiyle, yaşam mücadelesi vererek ailesinin geçimini sağlamaya çalışan güçlü bir kadını canlandırmıştı.

Fatma Girik