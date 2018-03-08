Türk şirketleri iki dev proje ile ABD'yi yeniden keşfedecek

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Türkiye’deki şirketlerin Amerika ile ticaretini artırmak adına 2 projeyi hayata geçiriyor. Hedef; dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika’ya yapılan yıllık 7.5 milyar dolarlık ihracatı, ilk etapta 15 milyar dolara çıkarmak.

Bu hedefler doğrultusunda basın mensupları ile bir araya gelen TABA – AmCham Başkanı Ali Osman Akat, Amerika pazarının yeniden keşfedilmesi adına Türk şirketlere yeni bir yol haritası çıkaracaklarını ifade etti. TABA – AmCham olarak ilk projelerinin ‘Amerika’da Türk OSB’leri açmak’ olduğunu söyleyen Akat, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

BAKANLIK DESTEĞİ VAR

Ali Osman Akat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığından destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Örneğin bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD’de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup, pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor.”

BİZE KIRMIZI HALI SERDİLER

Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat “Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama 1 sene sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika’ya yatırım için zaten çok istekli bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimiz iletiyoruz. Amerika da bir çok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip, bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve Federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız” diye konuştu.

AMAZON İLE GÖRÜŞTÜK

Ali Osman Akat, Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlamak adına bir de ‘e-ticaret projesi’ hayata geçireceklerini belirterek şunları anlattı: “Dünya artık e-ticaret ile büyüyor. Özellikle Amerika’da ticaret artık e-ticaret üzerinden dönüyor. Amerika seyahatlerimizde Amazon ve Alibaba.com yöneticileriyle görüşmelerde bulunduk. Bizim amacımız, Türkiye’deki en küçük işletmeden en büyük holdinge kadar tüm işletmelerin e-ticaret üzerinden Amerika’ya açılmaları. Biz, Türk şirketleri Amerika pazarına e-ticaret üzerinden ne satabilirler ve pazarda ne kadar büyüyebilirler bu konunun üzerinde duruyoruz. Kısacası e-ticareti Türk şirketlerine öğreteceğiz ve Amerika pazarında satış yapmalarını sağlayacağız.”

500 $ MALİYETİ VAR

Şirketlerin küçük maliyetlerle bu işe girebileceklerini söyleyen Akat “Şirketlerimiz 400-500 dolar harcayarak amazon.com üzerinden e-ticarete başlayabilecekler. Biz dernek olarak bu konularla ilgili ön danışmanlık veriyoruz. Detaylı danışmanlığı ise Amazon.com ve ilgili diğer şirketler ile organize etmeyi planlıyoruz. Öte yandan şirketlerimizin yaptıkları bu ticaret, ihracattan sayılıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine katkı sunuyor” diye konuştu.