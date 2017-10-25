Türk Telekom 40 milyon aboneyi geçti

Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket, rekor abone kazanımı ve mali disiplinin "güçlü" katkılarıyla 2017'nin üçüncü çeyreğinde de yılın önceki çeyreklerinde olduğu gibi çift haneli büyümesini sürdürdü.

Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10,1 büyümeyle 4,5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13,3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom'un abone sayısı, rekor seviye olan 40,5 milyona ulaştı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom'un halka açıldığı 2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kar elde eden Türk Telekom'un 2017 yılının 9 ayındaki net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Faaliyet Karı (FAVÖK) yüzde 16 artışla 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554 milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türk Telekom, mobilde 414 bin net abone kazanımı ile 19,2 milyon mobil aboneye ulaşırken, sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirildi. Böylelikle yalın DSL hatları da eklendiğinde 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13,4 milyona yükseldi.

Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çeyrekte bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2,5 milyona ulaştı ve Türk Telekom'un ödemeli TV pazarındaki pozisyonunu güçlendirdi.

"Çift haneli büyümeye devam ettik"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, Türk Telekom'un güçlü başladığı 2017'nin üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyüdüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin teknoloji altyapısını güçlendirmek üzere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Doany, bu yılın üçüncü çeyreğinde 554 milyon TL yatırım yaptıklarını bildirdi.

Doany, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiğimiz platform özellikli yerli dijital klavyemiz TAMBU'yu da kullanıcıların beğenisine sunduk. Yine, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri platformu Open Network Foundation'a (ONF) özel statülü ortak üye olduğumuzu da belirtmekten gurur duyuyorum. ONF; AT&T, Deutche Telecom ve Verizon'u da içeren dünya sınıfındaki üyeleriyle olduğu kadar, SDN ve NFV gibi teknolojiler aracılığıyla yeni nesil çözümler inşa etme odaklılığıyla da telekomünikasyon sektöründe inovatif yaklaşımların tanınmış lideridir. Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız."