Türk Telekom 444'lü hatlarında ülke çapında sorun yaşanıyor

Türk Telekom'un 444'lü hatları ülke çapında hizmet veremiyor. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil ediyor. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırıyor.

Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görülüyor.