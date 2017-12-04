Türk Telekom'a Bank of America'dan 100 milyon dolar kredi

Türk Telekom'dan KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Bank of America NA arasında 100 milyon ABD Doları tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin vadesi Ocak 2021 olup, anaparanın tamamı vade sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %1,85'dir."

Türk telekom kredi

Türk Telekom Bank of america

Türk Telekom 100 milyon dolar kredi