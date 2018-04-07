Hem Tudor hem de Fatih Terim döneminde evinde “aç aslanlar” gibi saldırıp rakiplerini paramparça eden Galatasaray, bu başarısıyla Avrupa’da da ilk 3’e girdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Cimbom, 14 maçta elde ettiği 13 galibiyet, 1 mağlubiyetle yüzde 92.8 galibiyet yüzdesi yakalayıp, PSG ve M.City’nin ardından 3.’lüğe oturdu. Fransa Ligi’ni sallayan PSG ise 16 maçta 16 galibiyetle yüzde 100’ü yakalayarak hiç fire vermezken, İngiliz M.City 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlikle yüzde 93.3’lük oranla 2.’liği elde etti.



DEVLERİ SOLLADI



Galatasaray, Türk Telekom’da İtalyan Juventus, Alman Bayern Münih, İspanyol Barcelona’dan daha iyi grafik çizdi. Juventus, 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 86.7’lik bir yüzde yakalayıp, Galatasaray’ı takip etti. Şampiyonluğa koşan Bayern Münih ve İspanya’da ikinci sıradaki A.Madrid’e 10 puan fark atan Barça, 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlikle yüzde 85.7 oranla 5. sırayı paylaştı. Monaco ve M.United 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle yüzde 81.3’le 6.’lığı aldılar

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