Türk Telekom'un büyümesini internet ve mobil sağlayacak

Eylül 2016’da ikinci kez Türk Telekom’un CEO koltuğuna oturan Doany, ilk yılını anlattığı basın toplantısında konuştu.

Türk Telekom'un çift haneli büyümeyi sürdürdüğünü ve 2017’nin ilk 9 ayında 1,25 milyar TL net kâr elde ettiğini belirten Doany, "büyüme öngörümüzü ve yatırım miktarımızı yukarı yönlü revize ettik. Eylül 2016-Eylül 2017 dönemini kapsayan 12 aylık süreçte halka azdan bu yana rekor yıllık 2 milyon net abone kazanımı ile 40,5 milyon aboneye ulaştık. Yüksek teknolojiyi ülkenin ücra köşelerine kadar götüren altyapı yatırımlarımızı hayata geçirdik, AR-GE faaliyetlerimizle yeni nesil teknolojilere odaklanırken, bir yandan da büyüme potansiyeli olan genç şirketlere yatırım yaptık. Tüm gücümüzle Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışıyoruz. Ana hedefimiz, Türkiye’ye değer katarak büyümemizi sürdürmek” dedi.

5 YILLIK STRATEJİK PLAN

Doany, toplantıda Türk Telekom’un hazırladığı 5 yıllık stratejik planının ipuçlarını da paylaştı. Pek çok telekom şirketinin üçer yıllık stratejik planlar hazırladığı bir dönemde, Türk Telekom’un kendisine ve ülkesine duyduğu güvenle 5 yıllık bir stratejik plan hazırladığını kaydeden Doany şunları söyledi:



“Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un koşullarına uygun, sürdürülebilir ve gerçekçi hedefler koyduğumuz 5 yıllık stratejik plan kapsamında şirketimiz iki önemli alana odaklanacak. Bir yandan ülkemizdeki her bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün ve hizmetlerimizle pazarda kârlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bir yandan da geleceğin teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla geliştirdiğimiz katma değeri yüksek çözümlerimizle Türkiye’nin en iyi şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmek niyetindeyiz.”

İNTERNET VE MOBİL DAMGA VURACAK

5 yıllık stratejik plan kapsamında Türk Telekom’un önümüzdeki dönem büyümesine internet ve mobilin damga vuracağını belirten Doany şöyle konuştu:

“Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda bireysel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve Türkiye’deki hanelerin yüzde 98’ini kapsayan sabit hat altyapısı ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı bir konumda. Mevcut altyapımızı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Mobil abonelerimize uygun fiyatla aynı zamanda TİVİBU üyesi olma fırsatı da sunarak, hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30’un üzerinde pazar payına ve beş yıl içerisinde TV’de liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz.”

DİJİTAL EŞİTLİK VURGUSU

Toplantıda, şehirlerin internet penetrasyonunun yer aldığı Türkiye’nin dijital haritasını da paylaşan Doany, dijital eşitliğin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti; Türkiye’nin dijital ekonomide gerçekleştireceği atılımın 2023 hedefleri kapsamındaki dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma vizyonunu destekleyeceğini vurguladı.

Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin dijital haritasında özellikle batıdaki illerin internet kullanımının Türkiye ortalamasının üzerinde, doğudaki illerin ise ülke ortalamasının altında olduğu görülüyor. Görevimiz ülkemizdeki dijital uçurumu azaltmak, dijital ahengi artırmak. Attığımız her adımda bu sorumluluk ve bilinçle ülkenin dört bir yanına yatırım yapıyor, erişilebilir internet ve mobil hizmetlerimizle teknolojiyi herkesin kullanımına sunmaya çalışıyoruz.”