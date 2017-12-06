Türk Telekom Vestel İşbirliği

Türk Telekom, sunduğu uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı cihazlara bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom ve Vestel iş birliği ile Türk Telekom’a özel olarak Manisa Vestel City’de üretimi gerçekleştirilen Türk Telekom Venus V5 satışa sunuldu. Sadece Türk Telekom mağazalarında satışa sunulan 5 inç incell teknolojili HD ekranı ile gerçekçi ve canlı renkler sunan, segmentinin iddialı telefonu Türk Telekom Venus V5, şık tasarımı ve üstün performansının yanı sıra 999 TL’lik uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom Venus V5’e “Fırsat Bu Fırsat” kampanyasıyla peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip olabilecek.

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