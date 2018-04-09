Türk Telekom’dan 8 yeni proje

Türk Telekom, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Telekom Okulları için yeni işbirliği protokolü imzaladı. Ankara’da düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve bakanlık temsilcileri katıldı.



İşbirliği protokolü kapsamında Türk Telekom, 2019 yılı sonuna kadar toplam 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak. 2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak.



TÜRK TELEKOM NELER YAPTI?



Türk Telekom, 2005’te Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında 120 milyon TL bütçeli Türk Telekom Okulları işbirliği projesini hayata geçirmişti. Türk Telekom Okulları projesi kapsamında bugüne kadar 19 ilköğretim, 35 lise ve dengi okul ve 23 yurt, pansiyon yemekhane, spor salonu olmak üzere toplam 77 bina Türk Telekom tarafından inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.



Türk Telekom Okulları projesi kapsamında bugüne kadar 30 bini aşkın öğrencinin modern eğitim ortamına kavuşması sağlandı. Bu öğrencilerin yaklaşık 13 bin 200’ü ilköğretim, yaklaşık 16 bini ise lise ve dengi okullarda okuyor. Türk Telekom’un eğitim dünyasına MEB vasıtasıyla hediye ettiği okullar Kars Digor’dan İzmir’e kadar geniş bir coğrafyada yer alıyor.



PAUL DOANY: EN BÜYÜK TEMENNİMİZ BAŞARILI BİR NESİL YETİŞTİRMEK



Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tam 177 yıldır Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne 30,7 milyar TL yatırım yaptık, Hazineye 82,1 milyar TL katkı sağladık” dedi.

Toplumda bölgesel, fiziksel, ekonomik ve nesillere dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çeşitli Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri yürüttüklerini ifade eden Doany, şöyle konuştu:



“Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek demek yeni nesil demek, gelecek demek gençlerimiz demek. Bugün, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize çok önemli bir katkıda bulunmak için buradayız. 2005’ten beri başarıyla sürdürdüğümüz Türk Telekom Okulları projesi kapsamında toplam 38 şehirde 77 eğitim binası inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Ayrıca her yıl, her bir okulumuzdan belirlenen öğrencilere burs imkanı sağlayarak destek olduk. Bugün imzaladığımız protokol ile eğitime olan katkımızı sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yeni yapılacak okullarda yine Türk Telekom’un burs ve malzeme desteği gibi yardımlarıyla, geleceğimizi şekillendirecek parlak, çalışkan, vatansever bir yeni neslin yetişmesi en büyük temennimizdir. Geçmişte olduğu gibi Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”

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