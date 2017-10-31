Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle tüm çalışanlarıyla; ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için çalışan Türk Telekom, 2012 yılında Şırnak İl Müdürlüğü’nde çalışan Yılmaz Çabuk’un başından geçen gerçek hikayeden esinlenerek bir video hazırladı. Videoda, Beytüşşebap’ta yaşanan heyelan sebebiyle tüm hatların koptuğu, asker annesinin oğlunun sesini günlerdir duyamadığı aktarılıyor.
Son çare olarak Türk Telekom’u arayan annenin telefonuna cevap veren Türk Telekom çalışanı Yılmaz Çabuk, oğlundan haber alamayan endişeli anneyi rahatlatmak üzere çaba gösteriyor. Bölgede heyelan meydana geldiğini ve ekiplerin durmaksızın kopan kabloları bağlamak için çalıştığını anneye aktaran Yılmaz Çabuk, daha sonra askerin görev yaptığı birliğe giderek, anneyi uydu telefonu üzerinden askerdeki oğluyla görüştürüyor.
Türk Telekom CEO’su Paul Doany, tüm Türk Telekom çalışanlarının ‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için gayret ettiklerini belirterek şunları belirtti:
"Türk Telekom olarak öncelikli misyonumuzu "insana dokunan ve insana fayda sağlayan teknolojiler" olarak görüyorum. Şırnak’taki çalışanımız ve yaşadığı olay da bunun en büyük göstergelerinden biri. Türkiye’nin 81 ilindeki 33 binden fazla çalışanımız, aynı zamanda ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan iyilik elçilerimiz durumunda. Teknolojiyi ve Türk Telekom’un gücünü kullanarak, hasret çeken gönülleri birleştirmek, insanları buluşturmak ve mutlu etmek için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da Türk Telekom’un kesintisiz iletişim sağlamanın yanında, 33 binden fazla iyilik elçimizle, iyi zamanlarda olduğu kadar zor zamanlarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Şirketimizin başlatmış olduğu proje kapsamında çalışanlarımızın insana dokunan hikayeleri toparlandı, başarılı bulunanlar ödüllendirildi ve bazı hikayeler Yılmaz Çabuk’ta olduğu gibi video ile canlandırıldı. Önümüzdeki dönemde de ülkenin dört bir yanında insanımız için çalışan ve Türkiye’ye değer katmak için gayret eden çalışanlarımızın bu hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz"
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