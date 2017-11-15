Türk Telekom’dan sektörde bir ilk

Türk Telekom, girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılara bir yenisini daha ekliyor. Türk Telekom’un büyüme potansiyeli gördüğü, inovatif teknolojiler geliştiren girişimlere yatırım yapmasının yolunu açan bu adımla, Türkiye telekomünikasyon sektöründe ilk defa bir firma Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuracağını açıkladı.

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile teknoloji sektöründeki yeni girişim fırsatlarını hızla değerlendirme ve kendi faaliyetleri içerisinde de kullanma imkânı bulabilecek olan Türk Telekom, küçük girişimlere çoğunluğu ayni sermaye desteği yoluyla kendi kaynaklarını kullandırarak ortak olacak. Bu yöntemle Türkiye’de sermayenin kurumsallaşmasının yolunun açılması ve büyüme için sermaye ihtiyacı olan girişimlerin önündeki engeller ortadan kalkması da amaçlanıyor.

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ve hizmet üreten küçük girişimlere, iş fikirlerini kurumsal bir gücü arkasına alarak hayata geçirme imkânı sağlayacak olan Türk Telekom, Türkiye çapına yayılmış altyapısını, dağıtım kanallarını, abone tabanını, pazarlama gücünü ve ‘know how’ birikimini de girişimlerin kullanımına açacak. Girişimlere yapacağı yatırımlarla, onların yenilikçi fikirlerinden faydalanacak olan Türk Telekom, girişimlerle yapacağı iş birliklerinden, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı ve inovatif yöntemlerle cevap verme konusunda da faydalanacak.

"TÜRK TELEKOM'A DEĞER KATACAĞIZ"



Türk Telekom için oldukça heyecan verici bir karar aldıklarını belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Türk Telekom için çok heyecan verici bir adım atıyoruz ve sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuruyoruz. Tıpkı dünyadaki örnekleri gibi, ayrı bir tüzel kişiliği olan bu şirket ile büyüme potansiyeli gördüğümüz ve kendi iş modelini kanıtlamış olan başlangıç aşamasındaki ve/veya orta kademedeki ölçeklenebilir girişimlere kendi kaynaklarımızı kullandırma yöntemi ile yatırım yapacak, ortak olacağız. Hem küçük şirketleri büyütecek, hem de Türk Telekom’a değer katacağız. Bu gelişme heyecan verici, çünkü tüm bunların ülke ekonomisi için de önemli birer kaldıraç etkisi yapmasını bekliyoruz."

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE İMZA ATABİLECEĞİZ"

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketinin yatırım yapacağı alanlar konusunda konuşan Er şunları söyledi:

“Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimizle, hem Türk Telekom, hem müşterilerimiz hem de Türkiye için pek çok heyecan verici inovasyon ve başarının kapılarını açacağımıza inanıyoruz. Girişim sermayesi şirketi aracılığıyla, potansiyel gördüğümüz, Türk Telekom’un ana operasyonları ile sinerji yaratabilecek her alandaki parlak girişimlere katkı sağlayabileceğiz. Bu adımla, Türk Telekom’un ana operasyonlarını destekleyecek girişimlerden tutun, 5G’ye, akıllı şehirlerden yapay zekaya kadar birçok farklı alanda geleceğin teknolojilerine imza atabileceğiz.”

"45 PROJEYE 2 MİLYON TL NAKİT DESTEĞİ SAĞLADIK"

Türkiye’nin girişimciliğin merkezi olabilecek ciddi bir potansiyel taşıdığına inandığını belirten Er, sözlerine şöyle devam etti:



“Hükümetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye, cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türk Telekom olarak biz de girişimcilik alanına yaptığımız yatırımlarla, ülkemizden küresel düzeyde faaliyet gösteren inovatif markaların, milyar dolarlık girişimlerin çıkmasına destek olacağız. Bu hedefle, 2013 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör start-up hızlandırma programı olan PİLOT programını geliştirdik ve bugüne kadar 45 projeye toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağladık. Özellikle teknoloji alanındaki yenilikçi iş fikirlerini, sağladığımız finansal destek ve tecrübemizle destekliyoruz. Girişimlerimize, dünyanın lider teknoloji şirketleri ve yatırım ağları da dahil olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluştan oluşan bir networke erişebilme fırsatının yanında nakit desteği ve Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz. Kurduğumuz Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile girişim ekosisteminin tamamına etki eden bu destekleri katlayarak artıracağız."

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Türk Telekom Kurumsal Girişim Sermayesi