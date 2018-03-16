Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen "Telecoms 300" araştırmasında, onuncu kez Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası oldu. Üst üste gerçekleştirilen bu başarının arkasında 2016’da gerçekleştirilen benzersiz marka birleştirme stratejisine ek olarak, 2017’de başlatılan “Empati” olarak adlandırdığımız yeni müşteri deneyimi programı, operasyonel mükemmellik ve tüm dünya için tasarladığımız yenilikçi yerli ve milli teknolojiler etkili oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr Paul Doany, 2017'nin Türk Telekom için bir anlamda 2016 yılında başlattıkları tek marka stratejilerinin faydalarından yararlanmaya başladıkları ve üzerine 3 ana odak alanı ekledikleri bir yükseliş yılı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bu üç odak alanı Türkiye'yi geleceğe bağlamak amacıyla inşa ettiğimiz stratejimiz temelinde operasyonel mükemmellik, Empati Programı (müşteri deneyimini mükemmele taşıma yolculuğu) ve dünyaya yerli ve milli teknolojiler ihraç etme olarak özetlenebilir. Bu sayede Türk Telekom, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,6'lık büyüme, 2,8 milyon net abone kazanımı ve yine bir önceki yıla göre yüzde 18'lik FAVÖK artışı kaydetti ve 2008'deki halka arzdan bu yana rekor düzeyde artışa imza attı. Başarılı finansal ve operasyonel performansımızın, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından da tanınması son derece sevindirici. Bu kapsamda, Haziran 2017'de Türk Telekom'u sekizinci kez Türkiye'nin en değerli markası olarak ödüllendiren Brand Finance, Şubat 2018’de açıkladığı "Telecoms 300" listesinde de Türk Telekom'u 10 yıldır Türkiye'nin 'En Değerli Telekomünikasyon Markası' olarak tescilledi. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz için yeni değer alanları bulmak ve Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."
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