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Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu'nun sürprizi olan 90 mumla süslenmiş pastasını dostlarıyla beraber üfleyen Dormen'e ikinci sürpriz ise, Ayşe Arman'ın hazırlattığı, usta oyuncunun TIME Dergisi'ne kapak olmuş fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Haldun Dormen 90´ında 19 yaş enerjisi!" ve "İyi ki Doğdun Duayenimiz!" yazan pasta oldu.