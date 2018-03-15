Son dönemde milli ekonomi söyleminin ağırlıklı olarak politikaları etkilemeye başladı. Türkiye kalkınmak ve ekonomisini geliştirmek için yüksek katma değerli üretim yapmak zorunda. Yazılım teknolojileri bu konuda yabancı girdiye bağımlı olmaması ve yalnızca nitelikli insan gücüne bağlı olarak yoktan var edilen bir ekonomi olması açısından ülkemizin için ideal bir sıçrama alanı olarak öne çıkıyor.
“Türkiye, gelişen, rekabetçi ve ihracatla büyümeyi kendine hedef belirlemiş bir ülke olarak, yazılım firmalarının kurulması için yeterli potansiyele sahip bir ülke.” diyen Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, bu alanda başarı için devletin sınırsız teşvik vermesinin gerekli olmadığına dikkat çekiyor: “Türkiye’de üretilen yazılım ve teknolojilerin global rakiplerine göre en büyük avantajı toplam sahip olma maliyetidir. Türkiye’de yazılım sektörünün olgunlaşması için bütün olanaklar var. Bunun gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin önyargılar olduğunu düşünüyoruz. Bir sektörün var olması için devletin sınırsız teşvikler vermesinin gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Firmaların serbest piyasa koşullarında kendi dinamikleriyle ayakta kalabilecek verimlilikte olması gerekiyor. Teşvikler önemli, ancak rekabeti adil hale getirmek için kullanılmalı.”
"TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMALI"
Bir ülkenin en önemli stratejik kararlarından bir tanesinin dijital dönüşüm süreci olduğunu düşündüklerini belirten Koyuncu, “Türkiye’de yazılım alanında rekabete girip önemli bir rol oynamayı düşünülüyorsa, kurumsallaşmanın tamamlanarak firmaların karşısına güvenilir bir şirket olarak çıkılması gerekiyor. Türkiye’deki yazılım sektörünün üzerine düşen görev de budur. Biz Logo Yazılım’ı bu anlamda bir örnek olarak gösteriyoruz. 2000 yılından beri halka açık olan şirket, Ekim 2016’da yapılan 2. halka arzla birlikte %61’in üzerinde halka açıklığa sahip oldu. Borsada bu rakama yaklaşan yalnızca 5 şirket var.” diyor.
"YAZILIM DÜNYASI BİR PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜNDE"
Teknolojinin gelişimi yalnızca yazılımların nasıl geliştirildiğini değil, nasıl sunulduklarını da değiştirdi. Microsoft’un 70’lerin sonunda başlattığı lisanslama dönemi, günümüzde SaaS modeliyle bambaşka boyutlara ulaşmış durumda. Koyuncu, bu durumun küçük şirketlerin pazara girmesi için benzersiz bir avantaj sağladığı görüşünde: “Bu tür paradigma dönüşümleri, küçük firmaların ve girişimcilerin pazara girmelerini kolaylaştırarak onlara avantaj sağlıyor. Pazara girmek için yeterli know-how’a sahipseniz ve bunu ürün/hizmet haline getirebiliyorsanız herhangi bir pazara girebiliyorsunuz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.