Türk zeytinyağına ABD'den 4 ödül

Nova Vera'nın açıklamasına göre, yarışmaya bu yıl ilk kez katılan şirket ürünleri, uzman tadımcılardan oluşan uluslararası jüri tarafından 21 ülkeden 371 üreticinin 658 farklı zeytinyağı arasından seçilerek, ödüle layık görüldü. Nova Vera, bu sene natürel sızma zeytinyağları arasında Türkiye'den altın madalya alan tek üretici marka oldu.

Şirket, yarışmada Erken Hasat ürünü ile "Natürel Sızma Zeytinyağı-Güçlü" kategorisinde altın madalya, Ege Sızma ürünü ile "Natürel Sızma Zeytinyağı-Orta Güçlü" alanında bronz madalya aldı.

Tasarım kategorisinde ise Erken Hasat ve Ege Sızma ürünleri ile 2 altın madalyaya layık görülen Nova Vera böylelikle, yarışmada natürel sızma zeytinyağı alanında Türkiye'ye altın madalya getiren tek marka oldu.

"Türk zeytinyağı için bir kazanım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, Türk zeytinyağının yurt dışında fiyatıyla değil, kalitesiyle seçkin bir yere gelmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını, üst üste aldıkları ödüllerin bu yolda kendilerini cesaretlendirdiğini bildirdi.

"Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytinyağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor." ifadesini kullanan alan, Nova Vera'nın elde ettiği başarıda, bu alandaki hassasiyetlerinin ve yarattıkları farkın çok etkili olduğunu bildirdi.

Alan, "Bunu yapabilmek bilgi, sabır ve emek istiyor. Hedefimiz her yıl daha iyisini başarmak. Yurt dışındaki tadımlardan çok olumlu geri bildirimler alıyoruz, katıldığımız yarışmalarda önemli dereceler elde ediyoruz. Ödülle onurlandırılmamızı ise sadece kendi markamız için değil, Türk zeytinyağı için bir kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.