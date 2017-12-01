TürkAkım için acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, "TürkAkım Kara Kısmı-1 Gaz Boru Hattı" ile "TürkAkım Deniz Bölümü" projeleri kapsamında, Kırklareli ile Tekirdağ sınırları içinde bulunan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ve bu kapsamda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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