HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, mekândan birlikte ayrılan üçlüden Aksoy sorular üzerine, “Yeni filmle ilgili konuştuk. Türkan Hanım’ın oynadığı, onunla ün kazanmış bir filmi Yağmur’la birlikte üreteceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak” diye konuştu.

Ünal, yapımcılık dışında ekran önünde olmayacağını açıkladı.