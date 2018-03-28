Turkcell Holding hissedarlarının, Turkcell hisselerinin yüzde 51'ini elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda Genel Kurul Toplantısı'nda temettü teklifinin onaylanması bekleniyor. Öte yandan hissedarlar, temettünün 2018'de 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasını da önerdi. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca, Turkcell Holding hissedarları tarafından belirlenen üç adayın, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçilmesi de önerilecek. Söz konusu adaylar arasında, Telia Company Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark bulunuyor. Belirlenen üç adayın, toplantıda yönetim kurulu için seçilmesi bekleniyor."