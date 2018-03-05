Turkcell, Fintur üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu Azertel'deki paylarının tamamını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait kamu şirketi Azinetelecom'a sattı.

Turkcell'in yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur'un Azertel'deki yüzde 51,3'lük payının tamamı için Azinetelecom 221,7 milyon euro ödedi.

Hisse devir sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom'a devri ve devir bedelinin Fintur'a aktarılması eş anlı olarak tamamlandı. Fintur, Turkcell'in finansallarında "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolara bir etkisi bulunmuyor.

Fintur'un yüzde 41,45'i Turkcell'e, geri kalanı Telia'ya ait.