Turkcell’in 2008 yılında Diyarbakır’da kurduğu çağrı merkezi 10’uncu yılını kutladı. Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezi’nin Diyarbakır şubesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’de 12 ilde 14 çağrı merkezimiz var. Diyarbakır şubemiz ise tek başına Turkcell’in toplam çağrılarının yüzde 16’sını karşılıyor. Bugüne kadar Diyarbakır il ekonomisine yaklaşık 450 milyon TL’lik katkı sağladık” dedi.

10 yılda 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi Diyarbakır Çağrı Merkezi’nin Diyarbakır’ın en büyük işvereni olduğunu belirten Kaan Terzioğlu, “Yıl içinde sağlayacağımız toplam 500 kişilik yeni istihdam ile çalışan sayısını yıl sonunda bin 500’e yükselterek şehrin ekonomisine 80 milyon liralık ek katkı sağlayamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye genelindeki Turkcell Global Bilgi noktalarında 12 bin kişinin çalıştığını da aktaran Terzioğlu, çağrı merkezleri sayesinde müşteri bağlılık oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizdi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 65’İ KADIN

Turkcell Genel Müdürü, Global Bilgi’nin kendi Ar-Ge departmanına sahip ilk çağrı merkezi olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Ar-Ge’mizde geliştirilen yapay zekâ teknolojileriyle hizmet veriyoruz. Hem web’den hem de BiP’ten müşterilerimize yanıt veren Diyarbakır çağrı merkezinde çalışanların yüzde 65’i kadın. Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dahil toplam 7 dilde müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi. Kaan Terzioğlu, Ukrayna’daki 4 merkez ile birlikte yurtdışında çağrı merkezi olan tek çağrı merkezinin Turkcell Global Bilgi olduğunu vurguladı.

"TÜRKÇE KONUŞAN ‘ASİSTAN’ ÜRETECEĞİZ"

Türkçe sesli asistan üzerinde çalıştıklarını belirten Terzioğlu, “Google ve Amazon’un sesli asistanları gibi yazılım üzerinde çalışıyoruz. Türkçe bir yapay zekâ destekli sesli asistanı Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz” dedi.

‘CHATBOT İSTİHDAMA TEHDİT DEĞİL’

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Kaan Terzioğlu, son dönemde özellikle çağrı merkezi sektöründe yaygınlaşan chatbot’ları (yapay zeka destekli asistan) istihdama yönelik bir tehdit olarak görmediklerini belirtti. Terzioğlu, “Yapay zekâ çağrı merkezinde istihdamı azaltmaz, aksine sektörde verimliliği artırır. Hem insana hem de chatbot’a dayalı bir şekilde çağrı merkezi sektörünün geleceğinin şekilleneceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, 60 diğer şirkete de hizmet veren 14 adet Turkcell Global Bilgi noktası içinde, Diyarbakır’ın en büyük üçüncü merkez olduğu bilgisini verdi.