Terzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle ülke ekonomisinde ortaya çıkan yeni durumu değerlendirdi.

Turkcell'in istikrarlı finansal yapısını sürdüreceğini vurgulayan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Finansal piyasalarda içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana Türkiye’nin temel ekonomik dinamikleri ile örtüşmeyen irrasyonel fiyat hareketleri gözlemliyoruz. Gelişen piyasaların içerisinde Türkiye ekonomisi olumlu makroekonomik verilere ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Güncel çalkantıların geçici olduğunu düşünmekle beraber Turkcell olarak, her zaman olduğu gibi finansal tablolarımıza olan etkileri asgariye indirecek önlemlerimizi almayı sürdürüyoruz. Nisan 2018 itibarıyla konsolide bilançomuzda 248 milyon dolar açık pozisyonumuz bulunmaktadır. Bilançomuza henüz yansımamış olmakla birlikte yurt dışında satışı tamamlanmış Fintur varlıklarımızdan elde edilen gelirleri ve Fintur Holding nakit pozisyonunu dikkate aldığımızda döviz açık pozisyonumuz bulunmamaktadır. Turkcell olarak, güçlü finansal yapımızı sürdürme konusundaki kararlılığımızı devam ettireceğimizi de ayrıca bildirmek isterim."