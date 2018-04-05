Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekâ için geri sayımın başladığını söyledi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Terzioğlu, ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye tanıttığı dijital asistanı Alexa’nın çok yakında Türkçe versiyonunun geleceğini belirtti. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Terzioğlu “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi. Veri güvenliğine de dikkat çeken Terzioğlu şöyle konuştu: “Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz, bizim için çok önemli. Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın ve değere kavuşsun diye veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.”
‘ÖNLEM ALACAĞIZ’
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da gelecekte savaşların data yüzünden çıkacağını öngördü. E-devlette kullanıcı sayısının 37 milyonu aştığını, e-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısının 428’e, hizmet sayısının 3 bin 61’e ulaştığına dikkat çeken Arslan, “Tüm kamu hizmetlerinin 2018 sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun çalışma yürütmekteyiz” dedi. Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti. Sayan, “Vatandaşımızın haklarını dev firmalara karşı korumak için bize büyük rol düştü. Bu alanda sıkı önlemler getireceğiz” dedi. Son dönemde bazı uygulamalara karşı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Sayan, “25 mobil rehber uygulamasının rehberinizdeki bilgilere erişmenin yanı sıra 5’inin SMS’lere, 7’sinin görüşme kayıtlarına, 2’sinin telefonun kamerasına, 4’ünün konum bilgilerine ulaşabildiğini tespit ettik” dedi.
Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde Rob High Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız’a konuştu
‘YAPAY ZEKÂ İNSAN BEYNİNİ GEÇEMEZ’
IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High’a göre yapay zekânın insan beyninin kapasitesini geçmesi mümkün değil
Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High ile, yapay zekânın bugününü ve geleceğini konuştuk. İnsan beyninin gizeminin henüz tam olarak çözülemediğini hatırlatan Rob High, “Yapay zekâların insan beyninin kapasitesini geçmesi mümkün değil. Zaten yapay zekâ insan beyninin yerine geçmek için değil, insan zekâsını artırmak ve güçlendirmek için üretiliyor” dedi. Yapay zekânın insanlara daha iyi karar alma ve analiz etme yetisi verdiğini kaydeden High, “Yapay zekânın sahip olduğu yeteneklerin, insan zekâsı ile birleşmesi yoluyla ortaya çıkan sonuca odaklanmamız gerekiyor. IBM olarak yapay zekânın, dünyanın uzun yıllardır devam eden sorunlarının çoğunu çözmek için gerekli olan bir araç olduğuna inanıyoruz. İnsan gücünü, uzmanlığını ve potansiyelini geliştirmek için yapay zekâ tasarlıyoruz” diye konuştu.
‘TÜRKİYE’NİN YAPISI ‘ZEKÂ’YA KATKI SAĞLAR’
Türkiye’nin ulaşım yolları üzerinde yol alan ve birçok kültüre ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu söyleyen Rob High, “Yapay zekâ birçok farklı veriden sonuç elde etmeyi sağlıyor. Türkiye’nin yapısı ve jeopolitik konumu söz konusu teknolojinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yapay zekâdan alacağı ve aynı zamanda katkı sağlayacağı çok şey var” dedi.
‘ROBOTLAR 5 YIL SONRA ARAMIZDA’
Yapay zekânın babası Stuart J. Russell, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağına dikkat çekti.
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