Turkcell logosundaki amblem de yeni görsel dünyaya uygun olarak yenilendi. Amblemdeki keskin çizgileri yuvarlaklaştırıldı. Turkcell’in görsel dünyasında, reklam filmlerinin kapanış sahneleri ve reklam müziklerinin yanı sıra yazı fontu ile fotoğraflar da yenilendi.

ZAMANIN RUHUNA UYGUN

Turkcell’in yenilediği görsel dünyasını tanıttığı reklam filminde Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal ile milli futbolcu Selçuk İnan rol aldı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell olarak günün bin 440 dakikasının her anında dijital servisle müşterinin yanında olmak gibi bir hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Bütün, geldikleri noktada değişim ve gelişimle birlikte kendilerini dijital operatör olarak tanımladıklarını belirterek, “Eskiden ‘hayata bağlanma’ dediğimizde aklımıza sadece telefon etmek gelirdi. Şimdi ise karşımızda ‘hayata bağlanma’yı cep telefonu ve tabletinden herhangi bir yerden müzik dinlemek, video izlemek, dergi ve gazetelerini okumak veya sosyalleşmek olarak gören bir müşteri kitlesi bulunuyor. Biz de bu beklentiden yola çıkarak, zamanın ruhuna uygun olarak görsel dünyamızı yeniledik” diye konuştu.