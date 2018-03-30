Turkcell ortak ödeme şirketi ve yemek kartı şirketi kurma kararı aldığını duyurdu. Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri’nin (TÖHAŞ) veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, Merkez Bankası’ndan alınacak faaliyet izni kapsamında, özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine karar verildiği belirtti. Gazete Habertürk'üm haberine göre TÖHAŞ’ın veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak yemek kartı şirketi kurma kararı aldığı açıklandı.

YÖNETİMDE 3 DEĞİŞİKLİK

Turkcell’in dün yapılan olağan genel kurul toplantısında ise Turkcell Holding’in teklifinin oylanmasıyla mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden; Jan Erik Rudberg’in yerine Mustafa Kıral, Erik Jean Christian Antoine Belfrage’in yerine Hasan Tuvan Yalım ve Mehmet Bostan’ın yerine Ingrid Maria Stenmark’ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi onaylandı. Ortaklar önceki gün, bu üç ismi aday olarak göstereceklerini açıklamıştı.

SOSYAL SORUMLULUK İÇİN ‘TURKCELL VAKFI’

Şirket ayrıca, Turkcell ve bağlı ortaklıklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla “Turkcell Vakfı” adı altında vakıf kurulmasına da yönetim kurulunda karar verildiğini duyurdu.

3 TAKSİTTE 1.9 MİLYAR TEMETTÜ

Turkcell Olağan Genel Kurulu’nda Turkcell Holding hissedarlarının yaptığı temettü önerisini de onayladı. Buna göre hissedarlara 1.9 milyar liralık kâr payı dağıtımı yapılacak. Alınan karar uyarınca, temettü dağıtımı 3 eşit taksitte yapılacak, her bir taksit en geç 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek.

3.5 MİLYON ÇALIŞANIN YEMEK KARTI VAR:

Çalışanına yemek kartı veren şirketlerin oranı %21

Çalışanına öğle yemeği için nakit para veren şirketlerin oranı %35

Yemekhanede yemek yiyen çalışanların oranı %27