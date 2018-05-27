Ukrayna’daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaşan Lifecell, Ukrayna’nın en önemli yatırımcılarından biri haline geldi. Lifecell kısa bir süre önce yeni yönetim merkezine geçerken, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne seçilen ilk ve tek Türk olarak konsey toplantılarına katıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Akça, şunları kaydetti: “2 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla lifecell, Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirdiğimizde Lifecell, ülkede muhtemelen en çok yatırım yapan yabancı sermayeli şirket durumunda. Bu yatırımlar Türkiye’yi ise ülkedeki en büyük 3 yabancı sermaye yatırımcısından biri haline getirdi.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu daha da güçlendirmeye odaklandık.”