Turkcell Yönetim Kurulu'nda üç değişiklik

Genel kurul sonrasında kaynakların verdiği bilgiye göre yerlerine Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral atandı.

Turkcell'in ana ortakları dün yaptıkları açıklamada yönetim kuruluna üye olarak bu üç ismi aday belirlediklerini açıklamış

ve seçilmeleri yönünde oy kullanacaklarını belirtmişlerdi.