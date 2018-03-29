‘Salla Kazan’ kampanyasıyla abonelerine çeşitli hediyeler dağıtan Turkcell, ortaklarına rekor seviyede kâr payı dağıtmaya hazırlanıyor. Turkcell’in üç ana hissedarından Telia Company, diğer ana hissedarlarla şirketin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve dağıtılacak temettü miktarı konusunda anlaştığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Telia Company ile Turkcell Holding’in diğer hissedarlarının, Turkcell Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin toplam 1.9 milyar lira temettü dağıtması teklifi üzerinde anlaştığı belirtildi. Açıklanan temettü tutarı Turkcell yönetim kurulunun teklif ettiği brüt 1.2 milyar lira temettünün üzerinde bulunuyor. Dün yayınlanan bildiride, Turkcell Holding hissedarlarının Turkcell hisselerinin yüzde 51’ini elinde tuttuğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu doğrultuda Genel Kurul Toplantısı’nda temettü teklifinin onaylanması bekleniyor. Öte yandan hissedarlar, temettünün 2018’de 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasını da önerdi. Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca, Turkcell Holding hissedarları tarafından belirlenen üç adayın, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçilmesi de önerilecek.”

YÖNETİM KURULUNA TELIA BAŞKAN YARDIMCISI GİRİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre Turkcell’in yönetim kuruluna katılması beklenen üç aday Telia’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral olarak açıklandı. Telia’nın Turkcell Holding üzerinden şirkette dolaylı yüzde 24, Çukurova Holding’in yüzde 13.8, Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One’ın yüzde 13.2 payı bulunuyor.

4 YILDA 9 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK

Turkcell’in, dağıtılan temettü oranı 2010’dan beri yüzde 54’ü buldu. Şirketin son 3 yılda hissedarlarına ödediği temettü miktarı ise 7 milyar TL oldu. Teklif edilen 1.9 milyar TL’lik temettü genel kurulda kabul edilirse, şirketin son 4 yıllık temettü tutarı da 9 milyar lirayı bulmuş olacak.

2010’dan beri dağıtılan temettü oranı % 54.

Üç yıllık dağıttığı kâr payı tutarı 7 milyar TL.

TOPLAM KÂR PAYININ % 7’SİNİ DAĞITACAK

Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketler bu yıl 27 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Turkcell’in 1.9 milyar liralık kâr payı ödemesi böylece toplam tutarın yüzde 7’sine denk geliyor.