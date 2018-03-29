‘Salla Kazan’ kampanyasıyla abonelerine çeşitli hediyeler dağıtan Turkcell, ortaklarına rekor seviyede kâr payı dağıtmaya hazırlanıyor. Turkcell’in üç ana hissedarından Telia Company, diğer ana hissedarlarla şirketin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve dağıtılacak temettü miktarı konusunda anlaştığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Telia Company ile Turkcell Holding’in diğer hissedarlarının, Turkcell Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin toplam 1.9 milyar lira temettü dağıtması teklifi üzerinde anlaştığı belirtildi. Açıklanan temettü tutarı Turkcell yönetim kurulunun teklif ettiği brüt 1.2 milyar lira temettünün üzerinde bulunuyor. Dün yayınlanan bildiride, Turkcell Holding hissedarlarının Turkcell hisselerinin yüzde 51’ini elinde tuttuğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu doğrultuda Genel Kurul Toplantısı’nda temettü teklifinin onaylanması bekleniyor. Öte yandan hissedarlar, temettünün 2018’de 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasını da önerdi. Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca, Turkcell Holding hissedarları tarafından belirlenen üç adayın, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçilmesi de önerilecek.”
YÖNETİM KURULUNA TELIA BAŞKAN YARDIMCISI GİRİYOR
Gazete Habertürk'ün haberine göre Turkcell’in yönetim kuruluna katılması beklenen üç aday Telia’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral olarak açıklandı. Telia’nın Turkcell Holding üzerinden şirkette dolaylı yüzde 24, Çukurova Holding’in yüzde 13.8, Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One’ın yüzde 13.2 payı bulunuyor.
4 YILDA 9 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK
Turkcell’in, dağıtılan temettü oranı 2010’dan beri yüzde 54’ü buldu. Şirketin son 3 yılda hissedarlarına ödediği temettü miktarı ise 7 milyar TL oldu. Teklif edilen 1.9 milyar TL’lik temettü genel kurulda kabul edilirse, şirketin son 4 yıllık temettü tutarı da 9 milyar lirayı bulmuş olacak.
2010’dan beri dağıtılan temettü oranı % 54.
Üç yıllık dağıttığı kâr payı tutarı 7 milyar TL.
TOPLAM KÂR PAYININ % 7’SİNİ DAĞITACAK
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketler bu yıl 27 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Turkcell’in 1.9 milyar liralık kâr payı ödemesi böylece toplam tutarın yüzde 7’sine denk geliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.