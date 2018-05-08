Türk sinemasının iki dev ismi Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu önceki akşam Kuruçeşme'de balıkçıda baş başa yemekte görüntülenmişti. Erler Film'in kurucusu olan Türker İnanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Yeşilçam'a damga vuran isimlerden olan Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Türker İnanoğlu'nun hayat hikayesi...
TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?
Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936’da Safranbolu’da dünyaya gelir. Babası Abdülhamit’in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi’nin oğlu Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır.
Türker İnanoğlu’ndan sonra aileye Sezer ve Berker ikizleri katılır, ama Sezer 3 aylıkken vefat eder. Türker İnanoğlu’nun yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu ile İstanbul arasında geçer. Okul ve ilk gençlik yıllarında İnanoğlu’nun en büyük tutkularından biri futbol ve sinemadır.
Futbolculuk yönünü okul takımlarında ve semt kulüplerinde sürdüren İnanoğlu, lise eğitimi sonrasında devam ettiği Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümündeki yüksek öğrenimini tamamlamadan çok sevdiği sinema mesleğine geçer.Ö. Lütfi Akad ve Nişan Hançer’e 9 filmde asistanlık yapar. 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başlar. Yeşilçam’da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960’ta kendi şirketi Erler Film’i kurar ve Erler Film bünyesinde bugüne dek 200’ün üzerinde siyah-beyaz ve renkli film çeker.
Bunlardan 21 adedi Yunanistan, İtalya, İran ve Hong Kong’la yapılan ortak yapımlardır.Ayrıca ülkemizde uzun metraj ve belgesel çekimleri yapan Amerikan, Japon, Fransız ve Alman yapımcıların yürütücü yapımcılığını da üstlenmiştir. Erler Film ülkemizde şu anda halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne dek 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.İnanoğlu 1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetine başlar. Taksim ve Hacıhüsrev’de ilkokul öğretmenliği yapan Türker İnanoğlu vatani görevinin kıta hizmeti bölümünü ise Ezine’de tamamlar.
1964 yılında Filiz Akın’la evlenir. Çiftin, ileride çocuk yıldız olarak “Yumurcak” filmleriyle ünlenecek İlker adlı bir oğulları olur. Ancak evlilikleri on yıl sürecek ve çift 1974’te ayrılacaktır.
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