Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek'te bir araya getirecek.

Öte yandan, turnuvanın başlangıç vuruşu yarın antik kent Perge'de gerçekleştirilecek. Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaşacağı gösteri maçı, bu yıl Antalya'da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.