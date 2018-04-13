Türkiye'nin lider spor servisi Habertürk Spor, dün birbirinden özel haberleriyle yine gündemi salladı. Gazete Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul’un, Roma’nın hocası Eusebio Di Francesco’nun tarihi Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder’e “Turkish Airlines hazır ol! 2. yarıda oyuna gireceksin. Sana güveniyorum” dediğini ortaya çıkardığı haberi büyük ilgi gördü. Bu habere kayıtsız kalmayan Türk Hava Yolları’nın resmi Twitter hesabı “Cengiz gibi kanatlarımız oldukça biz hep başarıya uçarız!” mesajını yazdı. Günün bir diğer ses getiren haberi ise yazarımız Atilla Türker’den geldi. Maç gününü unutan ve elinde olan şampiyonluğu kaçıran Çankırıspor’un yaşadığı trajikomik olayı anlatan haber sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken Türker’in haberi Alman basınında da manşetleri süsledi.

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