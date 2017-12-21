Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Sedef Kıranoğlu, Berna Kanat ve Gözde Bedir hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya; Simge Cam, Selin Akgün, Ferda İpek Çevik, İlayda Ekmekçi, Didem Dülber, Büşra Kuru, Zeynep Cahil, Rabia Nur Yılmaz, Elif Keskin, Ece Tekmen ve Melike Öztürk 11'iyle çıktı.

Milliler, 6. ve 31. dakikada Varvara Rubtcova ve 50. dakikada Anastasia Shalimova’nın attığı gollerle sahadan yenik ayrıldı. Ay-Yıldızlı ekipten Elif Keskin, 47. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Milli takım, 19 Aralık’ta oynadığı ilk hazırlık maçında Rusya'yı 3-0 yenmişti.

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