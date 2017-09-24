Türkiye: 1 - Rusya: 3 (MAÇ SONUCU)

Filenin Sultanları, turnuvaya iyi başlamadı...

Gürcistan ve Azerbaycan’ın ortaklaşa düzenlediği 2017 Kadınlar avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Bayan Milli Voleybol takımımız ilk sınavında rusya’ya 3-1 kaybetti ve C Grubu’na yenilgiyle başladı. Eda Erdem Dündar’ın 6 sayıyla öne çıktığı ilk setin ilk teknik molasına 8-6 yenik giren Filenin sultanları, ikinci teknik molada da rakibini yakalayamadı: 13-16. Basit hataların önüne geçemeyen ay-Yıldızlılar, Goncharova’nın 9 sayı ürettiği seti 25-23 ile kaybetti: 0-1. Gözde Kırdar üzerinden bulduğumuz sayılarla iyi başladığımız 2. sette ilk teknik molaya 8-5 ile üstün giderken, mola dönüşü de frene basmayıp 2. teknik molada farkı 6’ya çıkardık: 16-10. Kübra ve Merve’den gelen 6 sayılık katkıyla set sonunu da iyi oynayan milliler, seti 25-20 kazanıp maça denge getirdi. 1-1.

BLOKTA ZORLANDIK

Türkiye, teknik molalarına geride (4-8, 10-16) gittiği 3. sette özellikle file önünde rakibini durdurmakta zorlandı. Buna karşın mücadele boyunca 29 sayıyla oynayıp yıldızlaşan neriman, bu sette 10 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı. ancak son bölümde hata yapmayan rusya, seti 25-23 ile hanesine yazdırıp tekrar öne geçti: 1-2. 4. sete iyi başlayan rusya, baştan sona üstün götürdüğü son setten de 25-20 galip ayrılıp maçı 3-1 noktaladı.

BUGÜN RAKİP RUSYA

Filenin Sultanları, avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. saat 14.30’da başlayacak zorlu mücadele trt Spor’dan naklen yayınlanacak. Bulgaristan, ilk müsabakasında dün Ukrayna’yı 3-2 (25-23, 21-25, 23-25, 25-11, 15-4) yendi.

Türkiye-Rusya