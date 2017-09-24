Türkiye: 2 - Bulgaristan: 3 (MAÇ SONUCU)

Filenin Sultanları 2 maçta 2 mağlubiyet aldı...

A Milli Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'nda Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmadan 25-17, 10-25, 25-16, 20-25 ve 20-18'lik setlerle 3-2 mağlup ayrıldı.



Milliler yarın Ukrayna Milli Takımı ile karşılaşacak. Azerbaycan Bakü'deki Ulusal Jimnastik Salonu'ndaki mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

Türkiye-Bulgaristan