SALON: Porsuk

HAKEMLER: Marek Baranowski (xxx), Bogdan Lemanowicz (xxx) (Polonya)

TÜRKİYE: Yunus (xxx)- Alp Eren (xxx)4, -Onur (xxx)2, Doruk (xxx)3, Uğur (xx), Görkem (xx)1, Baran (xxxx)7, Yaşar (xxx)1, Çağlayan (xxx)3, Can (xxx) 6, Ramazan (xxx), Çelik (xxx)

BELÇİKA: Jef Lettins (xxx), Ooms (xxx) 5, Spooren (xxx), Bolaers Thomas (xx)2, Cauwenbergshs (xxx)4, Denert (xxx), Danse (xxx),Colman (xxx), Kedziro Damian (xxxx)13, Kedziora Bartosz (xxx)1, Bolaers Nathan (xx), Qerimi (xxx)1, De Beule (xx)1

DEVRE: 12-18

İKİ DAKİKALAR: Alp Eren, Çağlayan, Baran (Türkiye). Bolaers Thomas, De Beule, BolaersNathan (Belçika)



Hentbol Milli Takımı, 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'taki ilk maçında Belçika ile 27-27 berabere kaldı. Eskişehir Poruk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Belçika 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda Milli Takımımız taraftarların desteği ile farkı kapattı. Nefes kesen mücadele sonunda karşılaşma 27-27 bitti.







Türkiye: 27 - Belçika: 27 | MAÇ SONUCU