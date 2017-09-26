Türkiye: 3 - Ukrayna: 1 (MAÇ SONUCU)

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Play-Off'tayız!

Neriman’ın 18, Eda’nın da 16 sayıyla sırtladığı Ay-Yıldızlılar maça iyi başladı. Teknik molalarına 8-6 ve 16-11 üstün gittiği seti 25-20 kazanan Milliler, öne geçti: 1-0. Etkili servis attığımız 2. sette Filenin Sultanları, seti 25-19 ile hanesine yazdırıp 2-0’ı buldu.

4. SETTE SALLANDIK

Denysava’nın 9 sayı attığı 3. sette file önünde basit hatalar yapan Türkiye, 16-13 yenik gittiği ikinci teknik molanın ardından açılan farkı kapatamadı. Seti 25-20 kazanan Ukrayna, durumu 2-1’e getirdi. Neriman’ın 7 sayıyla yıldızlaştığı 4. sete iyi bir başlangıç yapan Sultanlar, teknik molalara 8-3 ve 16-10 ile galip gitti. Sonrasında yorgunluğun da etkisiyle rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Milliler, buna karşın son bölümde daha az hata yapan taraf olunca seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı. Ay-Yıldızlılar Play-Off’ta A Grubu 2.’si Polonya ile eşleşti.

Karşılaşma yarın oynanacak Türkiye ile Polonya’nın karşı karşıya geleceği Play-Off mücadelesi yarın yapılacak. Galip ayrılan ekip, C Grubu’nu lider bitirip direkt çeyrek finale çıkan rusya ile yarı finale kalmak için oynayacak.

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