Türkiye, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eşbaşkanı Salih Müslim için Almanya’ya geçici tutuklama talebini iletti.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; bu talebe Almanya’nın vereceği yanıt beklenirken, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslim’in İsveç’in başkenti Stockholm’e geçtiğini ve geçici tutuklama talebinin iletildiğini açıkladı. Bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’nin suçluların iadesi konusundaki mesaisinin sonuçları da ortaya çıktı.
251’İ TERÖR SUÇLUSU
Buna göre, 2017 ve öncesinde Türkiye 80 ülkeden 389 suçlunun iadesini istedi. Talep edilenlerin 251’i terör, 138’i adli suç (cinayet, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti vb.) kapsamında bulunuyor. Almanya, 61 suçlu ile ilk sırada yer aldı. Cayman Adaları’ndan da 1 suçlunun iadesi talep edildi. İadesi istenenlerin önemli bir kısmının FETÖ şüphelisi olduğu dile getirildi. En fazla iade talebinde bulunulan ilk 10 ülke şunlar oldu:
-Almanya: 61
-Amerika: 34
-Gürcistan: 26
-Yunanistan: 24
-Fransa: 13
-Belçika: 12
-İngiltere: 12
-İran: 12
-Hollanda: 11
-Avusturya: 10
26 ÜLKEDEN 80 İADE
Türkiye’nin iade taleplerinin 2017 yılında 80’i karşılandı. 26 ülkeden 2’si terör, 78’i adli suçlu olmak üzere 80 kişi Türkiye’ye iade edildi. Almanya ve Gürcistan’dan 12’şer isim, Türkiye’nin talebi üzerine iade edildi. Almanya ve Gürcistan’ı 5 suçlu iadesiyle Azerbaycan, 4’er iadeyle ise Bulgaristan, KKTC, Suudi Arabistan ve Ukrayna izledi.
10 SUÇLU İADE EDİLDİ
18 ülkeden ise Türkiye’ye 50 iade talebi geldi. Bunların 11’i terörden, 39’u adli suçlardan oluştu. Söz konusu kişilerin 10’u, talep eden ülkelere iade edildi. Türkiye’den iade talebinde bulunan ilk 10 ülke şöyle:
-Azerbaycan: 10
-Almanya: 7
-İran: 5
-Kırgızistan: 5
-Kazakistan: 4
-Rusya: 4
-Arnavutluk: 2
-İspanya: 2
-Danimarka: 2
- Mısır: 1
2017 yılında Türkiye, iadesine karar verdiği 1’er suçluyu ise Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Fas, Kazakistan, İngiltere, Fransa, İngiltere, Makedonya ve Romanya’ya iade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.