Ukrayna: 60-Türkiye: 67

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 yendi.

Bu sonucun ardından milliler grupta ilk iki maçından da galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

UKRAYNA: 60 - TÜRKİYE: 67

SALON: Kiev Spor Sarayı

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Erez Gurion (İsrail)

UKRAYNA: Lukashov 3, Gladyr 20, Riabchuck, Bobrov 4, Kravtsov 10, Pustozvonov 4, Lypovyy 8, Pustovyi 6, Mshula, Zaytsev 5

TÜRKİYE: Barış Ermiş 10, Melih Mahmutoğlu 2, Metecan Birsen 7, Metin Türen 9, Sertaç Şanlı 14, Doğuş Balbay, Birkan Batuk 2, Furkan Aldemir 5, Göksenin Köksal 3, Tolga Geçim 15

1. PERİYOT: 12-16

DEVRE: 28-27

3. PERİYOT: 43-42

5 FAUL: 39.37 Gladyr (Ukrayna)

Karşılaşmaya Metin Türen'in basketleriyle başlayan Türkiye, 5. dakikada Metecan Birsen'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 9-5 öne geçti. Sertaç Şanlı'nın boyalı alanda kaydettiği smaç basketle 5. dakikayı 11-5 üstün geçen ay-yıldızlılar, ilk periyodu da 16-12 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iki takım da iyi savunma yaparak başladı. İlk 3 dakikasında skorun değişmediği periyodun ilk sayıları 14. dakikada Melih Mahmutoğlu'ndan geldi. Türkiye'nin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirerek basketler bulan Ukrayna, Gladyr'nin 17. dakikadaki basketiyle öne geçti: 19-18. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi ekip soyunma odasına 28-27 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına pota altında Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan ve 22. dakikada öne geçen (30-31) Türkiye, üst üste top kayıpları yaşadı. Kazandığı topları, Gladyr ve Lypovyy ile skora dönüştüren Ukrayna, Kravtsov'un 25. dakikada pota altında bulduğu basketle farkı 6 sayıya çıkardı: 40-34. Türkiye, Tolga Geçim'in üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatsa da Ukrayna son çeyreğe 43-42 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna sert savunmayla başlayan Türkiye, ilk 2 dakikasında rakibine sayı imkanı tanımadığı çeyrekte, Göksenin Köksal'ın 33. dakikada bulduğu 3 sayılık basketle 47-43 öne geçti. Tolga Geçim'in dış atışlarıyla ay-yıldızlılar, son 4 dakikaya 55-49 önde girdi. Ev sahibi ekip, Gladyr'nin üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 38. dakikada beraberliği yakaladı: 55-55. Barış Ermiş'in üst üste ürettiği iki isabetli atışla üstünlüğü yeniden ele alan Türkiye, parkeden 67-60 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Ukrayna adına 20 sayı üreten Gladyr olurken, Türkiye'de Tolga Geçim 15 sayıyla oynadı.

Ukrayna Türkiye basket maçı

12 Dev Adam