Türkiye, ABD'li şirketten füze alıyor!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'li silah üreticisi Raytheon'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeyle AMRAAM havadan havaya füzeleri için 634 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'li şirket Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a da füze satacak.

1980'lerin sonunda geliştirilen AMRAAM füzeleri savaş uçaklarından fırlatılıyor ve en ölümcül yeni nesil orta menzilli füzeler arasında gösteriliyor.

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