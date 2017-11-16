“Türkiye ABD’li tüketiciler için heyecan verici”

İş görüşmelerinde bulunmak için Türkiye’ye gelen Anderson, ABD’de büyümeyi amaçlayan birçok şirketle bir araya geldiklerini, bu firmalarla 2018 yılında bir takım projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Türk firmaların ABD’ye gıda, tarım ürünleri, otomobil parçaları ve hafif araç üretiminde önemi giderek artan alüminyum satabileceklerini söyleyen Anderson, ayrıca teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerin bu alanda büyüme kaydeden ABD’li firmalarla işbirliği yapabileceklerine de dikkat çekti.

Türk firmalarda Trump yönetimine karşı bir endişe olduğunu, aynı endişeyi Amerikan halkının da taşıdığını dile getiren Anderson, “Amerikalıların kendileri de bu kadar şaşırtıcı bir seçim yaptıklarından dolayı ülkenin yönü hakkında tedirgin oluyorlar. Ancak Amerikan Hükümeti beklentilerimizi zayıflatıyor olsa da ABD ekonomisi hala dünyanın en güçlü ekonomisi” dedi.





KANADA VE MEKSİKA PAZARI

Türk ihracatçıları için yalnızca ABD’de değil, tüm Kuzey Amerika pazarında büyük bir potansiyelin olduğunu belirten Anderson, “ Türkiye hala Amerikan tüketiciler için heyecan verici bir ülke. Bu Türk şirketler için hem bir zorluk hem de bir fırsat. Türk firmaların doğru stratejilerle Kanada, Meksika gibi pazarlara da girebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi de olan Patrick Anderson, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyaretini de değerlendirdi. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde olumlu sonuçlarının olacağını da dile getiren Anderson, “Kişisel dostlukları sayesinde Türkiye ABD ilişkilerinde oldukça büyük tecrübeye sahip olan Başkanımız Uğur Terzioğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın AB’yi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. İki ülke hükümetlerinin bir araya gelmelerinden oldukça memnunuz. Yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki en önemli bağlantıyı oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.