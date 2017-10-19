Bakan Yılmaz'dan Afrika ülkelerine "FETÖ Okulu" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ülkemizdeki FETÖ iltisaklı tüm kurumları kapattık. Afrika'da da bu terör örgütüyle alakalı olan okullar bulunmakta. Bu yapıların terör örgütüne finans kaynağı sağladığın da bilinmektedir. Kardeş Afrika ülkelerinden bu terör yapılanmalarına karşı daha iyi bir mücadele için Türkiye ile daha çok işbirliği yapmalarını bekliyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre, Yılmaz, Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı'nın açılışında Türkiye'nin dış politikasında Afrika ülkelerinin bağımsız, özgür, barış ve güven içinde olmalarının öncelikli olduğunu anlattı.

Bakan Yılmaz, "Afrika ile geçmişten gelen ilişkilerimiz ve bağlarımız, ortak insani değerlerimiz, tarihi ve coğrafi yakınlığımız, Türkiye'yi Afrika ülkelerinin sadece dostu değil aynı zamanda komşusu yapmaktadır. Gönlümüzde Afrika'nın yer zaman bambaşka bir yeri oldu." dedi.

Sağlıktan eğitime birçok alanda Türkiye'nin Afrika'da faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Yılmaz, Afrika'nın sahip olduğu zengin doğal kaynakların, insani gücünün Afrika ülkelerinin dünya ekonomisi ve siyasetinde önemini arttırdığını ifade etti.

Afrika ülkeleriyle Türkiye arasında eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Bir ülkeyle bir ilişki başlatacaksak bunun eğitim alanında başlatılmasının en doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve kültür alanındaki işbirliğimiz halklarımızı birbirine daha çok yakınlaştıracaktır. Eğitim ve kültür alanında ülkemizdeki faydalı uygulamaları Afrikalı dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. 26 Afrika ülkesiyle imzalanmış eğitim işbirliği anlaşmamız var. 20 ülkeyle işbirliği çalışması müzakere çalışması devam etmektedir. 9 ülkeyle de taslak anlaşmalar Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ilgili ülkelere gönderilmiş bulunmaktadır. İşbirliği içinde olduğumuz 34 Afrika ülkesi bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de Afrikalı öğrencilere her türlü eğitim fırsatının sunulduğunu dile getiren Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları çerçevesinde 2012 yılından bugüne kadar Afrika genelinde 6 bin 269 öğrenciye dil kursu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde burs desteği sağlandığını söyledi.

Yılmaz, halihazırda Afrika uyruklu 3 bin 891 öğrencinin Türkiye bursları kapsamında eğitim aldığını, Türkiye'de Afrika uyruklu 14 bin 274 öğrenci ve 150 öğretim elemanı bulunduğunu kaydetti.

"FETÖ'YA KARŞI İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ"



Yılmaz, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine değinerek, şunları kaydetti:



"Hepinizin şahit olduğu gibi ülkemiz 15 Temmuz günü çok büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Gözünü kan bürümüş bölücü terör örgütü FETÖ, o gün insanımızın üzerine kurşun yağdırdı. O gece vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü, demokrasisine sahip çıktı. Daha önceden de yaptığımız gibi kendi hakkını, hukukunu korudu. Bundan sonra da bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir. Ülkemizdeki FETÖ iltisaklı tüm kurumları kapattık. Afrika'da da bu terör örgütüyle alakalı olan okullar bulunmakta. Bu yapıların terör örgütüne finans kaynağı sağladığın da bilinmektedir. Kardeş Afrika ülkelerinden bu terör yapılanmalarına karşı daha iyi bir mücadele için Türkiye ile daha çok işbirliği yapmalarını bekliyoruz. FETÖ okullarının kapatılmasını, öğrencilerimizin ihtiyacı olan daha kaliteli ve daha fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimin de Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla daha iyisini karşılayabileceğimizi taahhüt ediyoruz. Maarif Vakfı, sizlere bu konularda yardımcı olmaya hazırdır. Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz'un hemen ardından bazı Afrika ülkelerinde FETÖ okullarını devraldı, bazı Afrika ülkelerinde yeni okullar açtı. Afrika ülkelerindeki FETÖ/PDY iltisaklı okullar hakkında bilgiler verilecek. İkili görüşmelerimizin de ana gündem maddesini bu konu oluşturacak. Bir kez daha ülkemizin FETÖ iltisaklı okulların devri konusunda hassasiyetini belirtmek istiyorum. Ülkemizin güvenliği açısından önemsediğimiz bu konu bizim kırmızı çizgimizdir."

Bakan Yılmaz, "Afrika ülkeleri ile dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyoruz. Birlikte hareket etmenin aramızdaki bağları daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu bağı kalıcı hale getireceğine inandığımız bir hususu da sizlerle paylaşmak isterim ve sizlerin açık desteğini bekliyorum. UNESCO ideallerine güçlü bir şekilde inanan Türkiye, örgütün oynadığı önemli rolün daha da güçlendirilmesini amaçlamaktadır ve bu maksatla 2017-2021 dönemi Yürütme Kurulu Üyeliğine adaylığını açıklamıştır. UNESCO’da Afrika adına da faaliyetler sürdürmek için 8 Kasım 2017 tarihinde seçimleri yapılacak olan Yürütme Kurulu adaylığımıza destek vermenizi istiyoruz" diye konuştu.

İsmet Yılmaz, 3 gün sürecek konferansta birçok konuda bilgi alışverişinde bulanacağını, Türkiye-Afrika ülkeleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanacağını sözlerine ekledi.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında mevcut eğitim işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansına 27 Afrika ülkesinden temsilci katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı