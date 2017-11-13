Türkiye - Arnavutluk (MAÇ SONUCU) Türkiye maçı kaç kaç bitti?

MİLLİ MAÇ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TÜRKİYE-ARNAVUTLUK KARŞILAŞMASININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

A Milli Takım dibi gördü... Hazırlık maçında Arnavutluk'u Antalya'da konuk eden A Milli Takım, 52. dakikada 10 kişi kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin 24. dakikasında Armando Sadiku, Arnavutluk'u öne geçiren golü kaydetti. 39. dakikada tekrar Sadiku sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti. 42'de Memushaj, ikinci sarı kartını görerek Arnavutları 10 kişi bıraktı. İlk yarı Arnavutluk'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 47. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak umutlarımız fazla sürmedi. Dakikalar 56'yı gösterirken Grezda, tekrar farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez A Milli formayı giyen Emre Akbaba, 60. dakikada skoru 3-2'ye taşıdı. Bu dakikadan sonra başka gol sesi çıkmadı ve Arnavutluk'a 3-2 mağlup olarak utanç yaşadık.

Mircea Lucescu, Milli Takım'ın başındaki 6. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

TÜRKİYE: 2 - ARNAVUTLUK: 3

STAT: Antalya

HAKEMLER: Georgi Nikolov Kabakov, Martin Veselinov Margaritov, Martin Emilov Venev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Barış Yardımcı (Dk. 46 Ozan Tufan), Serdar Aziz (Dk. 46 Uğur Demirok), Çağlar Söyüncü, Atila Turan (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 74 Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder (Dk. 70 Enes Ünal), Kenan Karaman (Dk. 60 Emre Akbaba), Cenk Tosun

ARNAVUTLUK: Berisha, Lenjani (Dk. 66 Ajeti), Hysaj, Mavraj, Veseli, Memushaj, Lilaj (Dk. 87 Lila), Xhaka, Roshi (Dk.66 Kamer), Grezda (Dk. 81 Ajdarevic), Sadiku (Dk. 66 Aliji),

GOLLER: Dk. 24 ve 39 Sadiku, Dk. 55 Grezda (Arnavutluk), Dk. 47 Cengiz Ünder, Dk. 60 Emre Akbaba (Türkiye)

KIRMIZI KART: Dk. 41 Memushaj (Arnavutluk)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Serdar Aziz, Dk. 77 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Çağlar Söyüncü, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Türkiye)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada Kenan Karaman sol çaprazdan pasını Cenk'e verdi. Cenk'in, ceza alanı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.

16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup'un penaltı noktasına yaptığı ortaya Okay'ın yaptığı kötü vuruş auta çıktı.

17. dakikada Cengiz'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cenk'in, rakibini geçtikten sonra hafif sağ çaprazdan sert vurduğu topu kaleci Berisha tokatladı. Altı pas üzerine düşen topu Arnavutluk savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan Cengiz ile Hakan'ın paslaşması sonucunda Cengiz, ceza alanı içerisinde topla buluştu. Cengiz'in yerden altı pas içerisine doğru pasında Kenan Karaman topa dokunamadı.

24. dakikada kazanılan kornerde Hakan'ın arka direğe ortasına Çağlar kafayı vurdu ancak kaleci Berisha üzerine gelen topu rahatlıkla tuttu.

25. dakikada ani gelişen Arnavutluk atağında Roshi sağ kanattan sıfıra kadar indi. Roshi'nin yerden ortasına Sadiku gelişine vurarak topu ağlara yolladı. 0-1

39. dakikada sağ kanattan gelişen Arnavutluk atağında Roshi'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Sadiku kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

40. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada milliler farkı bire indirdi. Sol kanattan Cenk Tosun'un yerden ortasında ön direkte topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berisha'nın sağından ağlarla buluştu: 1-2.

54. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, kaleci Berisha'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

55. dakikada konuk takım maçta farkı yeniden ikiye çıkardı. Sadiku'nun pasıyla altıpas üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Grezda'nın vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-3.

61. dakikada Türkiye karşılaşmada farkı tekrar bire indirdi. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya bıraktı. Emre Akbaba'nın bekletmeden gelişine plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berisha'nın sağından ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda, Romanya mücadelesine göre dört değişiklik yaptı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk müsabakasına Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile başladı. Ay-yıldızlı takımın Romanya ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan yedekler arasında oturdu. Romanya karşılaşmasının ilk 11'inde bulunmayan Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ise Arnavutluk mücadelesinde sahada yer aldı. Karşılaşmaya, Oğuzhan Özyakup kaptan olarak çıktı.

32 BİN 500 BAYRAK DAĞITILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 32 bin 500 Türk bayrağı dağıttı. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda misafir tribünü dışında kalan tüm koltuklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Antalyalı futbolseverler hazırlık karşılaşmasında milli takımı yalnız bırakmadı. 2015'te yapımı sona eren Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı satıldı. Taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü. Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik müsabakada görev yaptı.

ARNAVUTLUK İLE 10. RANDEVU

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaptı. Ay-yıldızlılar, bunlardan 4'ünü kazanırken, rakibine 3 maçta yenildi. Milliler, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda olmak üzere yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.

TÜRKİYE'DE 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi. Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.

Öte yandan, Arnavutluk sahaya göğsünde Arnavutluk ve Türkiye bayrağı bulunan formalarla çıktı.

555. MAÇTA MAĞLUBİYET

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında 217. mağlubiyetini aldı. Antalya'da Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçında, 94 yıllık tarihinde 555. maça çıkan A Milli Futbol Takımı sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım daha önce 128 defa berabere kalıp 209 kez de rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Ay-yıldızlı ekibin, Arnavutluk karşısında bulduğu 2 golle milli maçlarda atılan gol sayısını 729'a yükselirken, kalesinde gördüğü golde 806'ya çıktı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler, Lucescu yönetimindeki ilk maçında FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı. Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki ilk hazırlık maçında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0 yenilmişti.

2017'DE 4. MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. Milli takım 9 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla 3. mağlubiyetini almıştı.

EMRE AKBABA İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

A Milli Takım'da karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Emre Akbaba, bir dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda milli takımın ikinci golünü kaydetti. Emre Akbaba, ilk milli maçında golle tanışma mutluluğu yaşadı. Milli takımın ilk golünü atan Cengiz Ünder de 6 maçta 3 gole ulaştı.

MİLLİLERİN ANTALYA STADI UĞURU SONA ERDİ

A Milli Takım, Antalya Stadı'nda yaptığı 6. maçında ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlı ekip, yapımı 2015'te tamamlanan statta ikisi resmi olmak üzere toplam 6 maça çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile golsüz berabere kaldı ve Finlandiya'yı da 2-0 mağlup etti. Arnavutluk'a 3-2 mağlup olan millilerin Antalya Stadı'ndaki yenilmezliği sona erdi.

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