Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Can Özüpek, şampiyonanın ikinci gününde, Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi ikinci derecesine imza attı. Can Özüpek, ikinci hakkında 16,48 metre, üçüncü hakkında 16,75 metre derece yaptığı yarışmada, beşinci hakkındaki 16,77 ile günün galibi oldu.

Can, Necati Er'in 29 Haziran'da Bratislava'da kırdığı 16.63'lük 23 Yaş Altı Türkiye Rekoru'nu 16,77'ye yükseltirken, aynı zamanda tüm zamanlarda da ikinci sıraya çıktı.

Özüpek'ten daha iyi derece yapan tek isim, büyüklerde 16,85 ile Türkiye rekorunu elinde tutan Şeref Osmanoğlu.

22 yaşındaki Can Özüpek, bu dereceyle Berlin 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 16,60 olan katılım barajını da geride bıraktı. Daha önce Necati Er'in de katılım hakkı kazandığı Berlin'de böylece Türkiye'nin iki üç adımcı sporcusu oldu.

İki günlük Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yapılan yarışmalar sonrasında erkeklerde IAAF puan tablosuna göre ilk üçte Eşref Apak (çekiç atma, 1163 puan), Özkan Baltacı (çekiç atma, 1140 puan) ve Can Özüpek (üç adım, 1105 puan) yer alırken, kadınlarda Kıvılcım Kaya Salman (çekiç atma, 1120 puan), Kadriye Aydın (yüksek, 1072 puan) ve Tuğba Aydın (üç adım, 1069 puan) en iyi sonuçlara imza attılar.