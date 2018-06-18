Milliler, erkekler serbest stilde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz, grekoromende 4 gümüş ve 2 bronz, kızlarda da 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, serbest stil ve grekoromende takım halinde ikinci oldu.

Türkiye'ye altın madalyayı serbest stilde 68 kiloda Muhammed Halit Ozmuş ve 85 kiloda Sertaç Üngör kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, madalya rekoru kırdıklarını belirtti.

Milli güreşçilerin performanslarını sürekli artırdığına dikkati çeken Aydın, "Büyükler, 23 yaş altı, yıldızlar ve son olarak da miniklerde madalya rekorları kırdık. Tam 56 madalya aldık. 2015'ten bu yana başarılarımızı her yıl artırıyoruz. Bunu sistemli çalışmaya borçluyuz. Sporcu, antrenör ve yönetim ilişkisini son derece sistemli bir şekilde yapıyoruz. Bilimsel çalışmalar ortaya koyuyoruz ve sonuç alıyoruz. Ama hep söylüyorum bu başarılar bizim için yeterli değil. Bu tip çalışmalar süreklilik ister. Bugün miniklerde güreşen sporcularımız yarın bizleri olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden bu güreşçilerimizin başarılarının sürekli olması için titiz çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Yeni Rızalar, Tahalar çıkarmalıyız ki dünyanın zirvesinde yer alabilelim." ifadelerini kullandı.