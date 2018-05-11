Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın seçildi.

TBB'den yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Bankalar Birliği’nin, 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 11 Mayıs 2018 tarihinde yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü’nün 15. ve 16. Maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."