Türkiye Bankalar Birliği Hüseyin Aydın'dan önemli açıklamalar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların yurtdışından krediler ve tahvil ihracı yoluyla finansman sağlamaya devam edeceğini belirterek yurtdışı yatırımcılar ile yapılan istişarelerden edinilen izlenimlerde Türkiye riskinin alınması konusunda bir iştah düşüklüğü görmediklerini söyledi. Reuters’a konuşan Aydın, bankaların mevduat dışı finansman kullanmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu nedenle yurtdışından krediler ve tahvil ihracı yoluyla finansman sağlanmaya devam edilecektir. Bankalarımızın yurtdışı finansman isteklerinde bir değişiklik yoktur. “Ekonomi yönetimi, üyelerimiz, muhabir bankalarımız ve yurtdışı yatırımcılar ile sürekli yaptığımız istişarelerden edindiğimiz izlenimlerde Türkiye riskinin alınması konusunda bir iştah düşüklüğü görmüyoruz” dedi.
“AKSİYONLAR ALINIYOR ALINMAYA DEVAM EDER”
Piyasada oynaklıkların azaltılması ve öngörülebilirliğin artmasını arzu ettiklerini ifade eden Aydın, “Esasen ekonomi yönetiminin açıklamaları da bu yönde gerekli her türlü önlemin alınacağını ifade etmektedir. Ekonomi yönetimi ile sürekli iletişim halindeyiz. Gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve gerekli aksiyonları aldıklarını görüyor ve alacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Aydın, “Maliyet artışına bağlı olarak Türkiye’nin risk priminin düşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.
‘BORÇLANMA MALİYETİNİN YÜKSELMESİ GEÇİCİ’
Aydın, 2017 gibi zor geçen bir yılda yurtdışı borçlanma faizlerinin 50-60 baz puan kadar yükseldiğine dikkat çekerek, 2018’de de sınırlı bir artışın sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Yurtdışı borçlanma maliyetlerindeki artışın ana nedeninin uluslararası piyasalarda likidite genişlemesinin durması ve büyümenin hızlanmasına bağlı olarak borçlanma faizlerinin yükselmesi olduğunu belirten Aydın şöyle devam etti: “Kaynak maliyetinin artışında, jeopolitik veya son döneme ilişkin diğer faktörlerin de etkisi olabilir. Ancak, bunların geçici olduğuna ve yakın zamanda düzeleceğine inanıyoruz” dedi.
‘ABD’DEKİ DAVANIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ MİNİMAL OLACAKTIR’
Hüseyin Aydın Türkiye’nin uluslararası ilişkilerindeki iyileşmelerin devam ettiğini, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin normalleşmekte olduğunu belirterek Türkiye ABD arasında da uzun dönemli ve kökleri sağlam bir ilişki olduğunu ve ilişkilerin rasyonel bir zeminde gelişeceğini düşündüklerini söyledi. ABD’de görülmekte olan davaların bu ilişkileri etkilemeyeceğine inandıklarını belirten Aydın, “ABD’deki hukuki sürecin kısa sürede tamamlanmasını ve Türkiye’ye etkilerinin minimal olmasını bekliyoruz” dedi.
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